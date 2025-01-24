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ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بشأن الذكاء الاصطناعي

يحمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا موقّعًا في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض
24 يناير 2025 08:14

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بشأن الذكاء الاصطناعي، والذي من شأنه أن يلغي السياسات الحكومية السابقة التي يقول أمره إنها "تعد حواجز أمام الابتكار الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي". ولتأكيد الريادة العالمية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يقول أمر ترامب: "يجب علينا تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي خالية من التحيز الأيديولوجي أو الأجندات المبنية على أساس اجتماعي". ويركز أمر ترامب على "الازدهار البشري"، مردداً لغة الوعد الذي قطعته حملته الانتخابية منذ فترة طويلة بإلغاء السياسة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
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