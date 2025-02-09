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هدوء يخيم على شرق الكونغو الديمقراطية

نازحون يلجؤون إلى مدرسة في الكونغو الديمقراطية
9 فبراير 2025 23:51

ساد هدوء، اليوم الأحد، إقليم جنوب كيفو في الكونغو الديمقراطية حيث اشتبك الجيش مع حركة "إم23"، وذلك غداة دعوة وجهها قادة أفارقة إلى وقف إطلاق النار خلال خمسة أيام.
ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية، دعا قادة منطقة أفريقيا الجنوبية والشرقية، الذين اجتمعوا أمس السبت في قمة بتنزانيا، إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"، وتم تكليف قادة قوات الدفاع من الدول الثماني الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا والدول الأعضاء الـ 16 في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، بتنفيذه في غضون خمسة أيام.
أكدت القمة المشتركة "التضامن والالتزام الثابت بمواصلة دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها لحماية استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها".
وجاء في بيان للرئاسة الكونغولية أن القمة اتخذت "سلسلة من القرارات المهمة ذات التأثير الفوري والتي تستجيب لحالة الطوارئ الإنسانية والحاجة الملحة لخفض التصعيد وتوقعات كينشاسا بمساعدة السكان المتضررين في غوما".

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المصدر: آ ف ب
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