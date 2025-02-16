الإثنين 17 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تونس.. استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب

أفراد من الشرطة التونسية (أرشيفية)
17 فبراير 2025 01:53

شعبان بلال (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة
أنس جابر.. «اختبار أميركي» في «تنس دبي»
الترجي «سوبر 7» في تونس

تواصل السلطات التونسية جهودها المكثفة في مكافحة الإرهاب وتفكيك الخلايا المتطرفة، فيما شدد خبراء ومحللون على أن التحديات الأمنية المتعلقة بنشاط هذه الجماعات ما زالت كبيرة رغم نجاح الفرق الأمنية. 
وأوضحت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس، الدكتورة بدرة قعلول، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن جهود مكافحة الإرهاب والمجموعات المتطرفة مستمرة، مؤكدة أن فرق مكافحة الإرهاب تبذل جهداً كبيراً، حيث تم القبض على العديد من المجموعات التي ترفع السلاح ضد الدولة. وأشارت إلى أن الأمن التونسي يعمل بطاقة كبيرة من أجل إيقاف أي محاولة أو تخطيط للإرهاب، ونجح بشكل كبير، لكن التهديدات لا تزال موجودة، وهو ما يواجه بإرادة سياسية واستعداد أمني مستمر لدعم الاستقرار.
وكشفت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية التونسي، عن أن الرئيس قيس سعيد أصدر أوامر بحالة الطوارئ خلال شهر يناير الجاري، في ظل تصاعد مخاطر التنظيمات الإرهابية والتطورات الإقليمية، تزامناً مع عمل الأمن وهياكل مكافحة الإرهاب على مواجهة تسلل أي خلايا إرهابية.
وكانت تونس قد أطلقت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب تجمع بين الجهود الأمنية والتربوية والثقافية، وتعتمد على تعاون متعدد الأطراف محلياً ودولياً، بعنوان «حملة اتصالية متكاملة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب للأعوام الخمسة المقبلة»، لتعريف كل المتدخلين في القضايا التي لديها علاقة بـ«التطرف العنيف والإرهاب» بمضامين الاستراتيجية وأولوياتها.   
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إن النتائج تؤكد جدارة الإجراءات المتخذة ومستوى حرفية ويقظة الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن أحد أهم نجاحات المنظومة الأمنية هو الفصل بين الاختصاصات، حيث تشتغل الأجهزة المختصة بصفة مركزة وإقصائية لباقي التخصصات. 
  وأوضح ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الفترة الماضية شهدت توقيف عناصر بتهم الانتماء لتنظيمات إرهابية، وهو ما يؤكد نجاح جهود مكافحة الإرهاب في تونس، إلا أن التحديات الأمنية المتعلقة بنشاطات الجماعات الإرهابية كبيرة، خاصة المتمركزة في منطقة الساحل الأفريقي مع انسحاب القوات الفرنسية. 
ومن جانبه، قال رئيس منتدى تونس الحرة حازم القصوري في تصريح لـ«الاتحاد»، إن تونس انخرطت في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب في مرحلة مفصلية، مطالباً بضرورة الدعم الدولي لتونس في هذه المرحلة لمواجهة الإرهاب وأذرعه وتجفيف منابعه، والرهان على التنمية الشاملة.

تونس
مكافحة الإرهاب
الإرهاب
السلطات التونسية
قيس سعيد
التطرف
مكافحة التطرف
آخر الأخبار
مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي يعقد اجتماعه الثالث
علوم الدار
مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي يعقد اجتماعه الثالث
اليوم 13:00
خليفة خالد بطل «شتاء العين للشطرنج»
الرياضة
خليفة خالد بطل «شتاء العين للشطرنج»
اليوم 13:00
«بيورهيلث» تطلق هُوية مؤسسية جديدة لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق هُوية مؤسسية جديدة لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»
اليوم 12:54
جوارديولا: حظوظ «السيتي»1% أمام ريال مدريد في «أبطال أوروبا»
الرياضة
جوارديولا: حظوظ «السيتي»1% أمام ريال مدريد في «أبطال أوروبا»
اليوم 12:45
اتحاد الكرة يُنظم ورشة «حماية الطفل» لأندية «الأولى»
الرياضة
اتحاد الكرة يُنظم ورشة «حماية الطفل» لأندية «الأولى»
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©