باكستان: مقتل 8 مسلحين تسللوا عبر الحدود

إسلام آباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني أمس، مقتل 8 مسلحين على الأقل حاولوا التسلل عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية في منطقة شمال «وزيرستان» بإقليم «خيبر بختونخوا» شمالي باكستان.

وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان، إن «قوات الأمن رصدت تحركات مجموعة من المسلحين حاولت التسلل عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية في منطقة حسن خيل التابعة لمقاطعة شمال وزيرستان». وأشار إلى حدوث اشتباكات بين القوات العسكرية الباكستانية والمسلحين مما أدى إلى مقتل 8 مسلحين وإصابة 4 آخرين بعد تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأكد أن «قوات الأمن الباكستانية عازمة وملتزمة بتأمين حدودها والقضاء على خطر الإرهاب في البلاد»، لافتاً إلى أن «عملية التطهير تجري للقضاء على أي مسلح آخر موجود في المنطقة».