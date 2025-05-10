وصول قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى كييف

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى كييف السبت لتقديم الدعم مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى أوكرانيا، حسبما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس.

وخرج القادة الثلاث من نفس القطار الذي أقلهم من بولندا. ومن المقرر ان ينضموا في وقت لاحق إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي وتوسك.

ويعتزم القادة الثلاثة، بجانب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت لتأكيد دعم بلدانهم المستمر لأوكرانيا.

ووفقا لبيان مشترك، تهدف الزيارة أيضا إلى تأكيد دعوتهم لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع موسكو. وكان زيلينسكي قد قال يوم الجمعة، إنه من المقرر أن يجتمع في العاصمة كييف يوم السبت "تحالف الراغبين"، وذلك في إشارة إلى الدول المستعدة لدعم اتفاق سلام في أوكرانيا إذا تم التوصل إليه.

وقال زيلينسكي في حديث بتقنية الفيديو كونفرانس إنه من المتوقع أن يصل الزعماء إلى العاصمة الأوكرانية ، دون تحديد من الذي سيحضر بشكل دقيق.

وأضاف الرئيس الأوكراني، إن الاجتماع مهم للهيكل الأمني في أوروبا، وإن أوروبا ستستفيد منه أيضا. ويتكون "تحالف الراغبين" من نحو 30 دولة وتقوده فرنسا وبريطانيا.

ويعمل الجميع على خطط لدعم أوكرانيا بعد وقف محتمل لإطلاق النار. ويشار إلى أنه في الوقت الذي حثت فيه واشنطن مؤخرا الدولتين المتحاربتين على الموافقة على وقف لإطلاق النار ، فإن الولايات المتحدة ليست جزءا من "تحالف الراغبين".