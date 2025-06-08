«الهلال الأحمر» يدعم مشروعي الأضاحي وكسوة العيد في الحديدة وتعز

الحديدة (وام)



دشّنت خلية الأعمال الإنسانية «HAC»، بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشروع الأضاحي للعام الخامس على التوالي في محافظتي الحديدة وتعز في اليمن. ويستهدف المشروع أكثر من 5000 أسرة من الأسر النازحة والفقيرة، في إطار مساعٍ إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين ومشاركتهم فرحة العيد.







كما نفذت خلية الأعمال الإنسانية «HAC»، بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع كسوة العيد للعام الخامس على التوالي في محافظتي الحديدة وتعز. ويستهدف مشروع كسوة العيد تقديم كسوة العيد لصالح 35 ألف أسرة من الفقراء والمرضى والأيتام والنازحين في المحافظتين.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد دشنت، في أول أيام عيد الأضحى، مشروع توزيع أضاحي عيد الأضحى المبارك في محافظة حضرموت اليمنية، واستفاد منه 1368 فرداً من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود.

وجرت عملية التوزيع في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، بحضور أحمد سالم باظروس، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، الذي أكد أن برنامج «أضاحي العيد» الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يأتي امتداداً للدور الإنساني الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، مشيداً بالجهود المستمرة التي تبذلها «الهيئة» في تقديم الدعم الإغاثي والخدماتي للفئات الأشد احتياجاً، كما أكد أن هذه المبادرات تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المحتاجة، لاسيما في مثل هذه المناسبات الدينية.







ويذكر أن فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي تواصل توزيع الأضاحي خلال أيام التشريق في محافظات حضرموت وتعز والحديدة، مع التركيز على الأسر الأشد حاجة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها «الهيئة» في عدة محافظات يمنية؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمع.