تأهب في فرنسا لموجة حر شديدة

رفعت هيئة الرصد الجوي في فرنسا "درجة اليقظة" إلى مستوى اللون البرتقالي في 53 مدينة في البلاد، تحسّباً لموجة حر شديدة غداً الأحد.

في حين تشهد مناطق واسعة من أنحاء فرنسا موجة حر اليوم السبت، تراوحت درجة الحرارة أقصاها بين 34 و38 درجة، وناهزت 40 درجة في الجنوب قرب البحر الأبيض المتوسط.

وتشمل درجة اليقظة عند اللون البرتقالي اليوم 14 مدينة. وتُعدّ هذه الموجة إحدى أسوأ التقلبات المناخية التي تشهدها فرنسا منذ سنوات، وتأتي في أعقاب عواصف ورياح قوية تسببت في وفاة شخصين خلال اليومين الماضيين، وأضرار لحقت بالأشجار والطرقات وعدد من السيارات والمباني.

وأوضح معهد الرصد الجوي الفرنسي أن ليلة السبت إلى الأحد ستكون "خانقة"، إذ ستتراوح درجات الحرارة ما بين 20 درجة مئوية في جزء كبير من النصف الجنوبي للبلاد، و22 إلى 25 درجة في الجزء الجنوبي الشرقي، وتصل إلى 26 درجة أو أكثر قليلاً قرب البحر الأبيض المتوسط.

ووفق تقديرات المعهد، ستتراوح درجات الحرارة يوم غد الأحد بين 30 و35 درجة مئوية في منطقة "إيل دو فرانس"، وبين 34 و38 درجة مئوية في ثلثي النصف الجنوبي لفرنسا، بينما من المتوقع أن تصل إلى ما بين 39 و40 درجة مئوية قرب البحر الأبيض المتوسط.

وتوقّع المعهد أن تمتد موجة الحر تدريجياً إلى مناطق في الشمال، وأن تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.