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مسؤول أميركي يدلي بتصريح بشأن تطبيق الرسوم الجمركية

رافعات في ميناء لوس أنجلوس في الولايات المتحدة
27 يوليو 2025 18:20

أعلن وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، اليوم الأحد، أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في الأول من أغسطس المقبل لفرض رسوم جمركية مشددة على شركائها التجاريين هي نهائية ولن يتم تمديدها.
وقال لوتنيك، لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية "لا توجد تمديدات ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محددة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال".
لكنه أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب، الذي يتفاوض اليوم الأحد في اسكتلندا، مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، سيبقى منفتحا على الحوار حتى بعد دخول الرسوم حيّز التطبيق.
وصرّح لوتنيك، في إشارة إلى الأوروبيين "كما تعرفون، يأملون بالتوصل إلى اتفاق ويعود الأمر في ذلك إلى الرئيس ترامب الذي يقود تلك المفاوضات".
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدد تاريخ حتى الأول من أغسطس لتطبيق رسوم جمركية إضافية على منتجات الدول التي لم تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بحلول ذلك التاريخ.
وأبرمت خمس دول حتى الآن اتفاقيات مع إدارة ترامب قبيل مهلة يوم الجمعة. وهذه الدول الخمس هي بريطانيا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين واليابان.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، هدد ترامب بتطبيق رسوم تبلغ 30 % على المنتجات المستوردة من التكتل إذا انهارت المحادثات بين لطرفين.
ويلتقي ترامب، اليوم الأحد، في اسكتلندا، حيث يقوم بزيارة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تزامنا مع الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي الخلاف بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.

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