الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوريا ترجئ انتخابات مجلس الشعب في محافظات عدة

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا
23 أغسطس 2025 20:50

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، اليوم السبت، أن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، لن تشمل ثلاث محافظات وذلك لأسباب أمنية.
وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والمتحدث الإعلامي باسمها نوار نجمة للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) "حرصا على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء والحسكة والرقة)، ونظرا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها".
وأضاف "مخصصات هذه المحافظات الثلاث من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها بأقرب وقت ممكن".
وتابع "تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لكون انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراض تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل".
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، الشهر الماضي، إن من المقرر إجراء التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 210 أعضاء في الفترة بين 15 و20 سبتمبر المقبل.

أخبار ذات صلة
تحذير أممي من تجدد العنف في سوريا
حرائق الغابات تتمدد في 5 دول عربية
المصدر: وكالات
سوريا
انتخابات
مجلس الشعب السوري
آخر الأخبار
«سوفرينتي» يهدي جودلفين فوزاً مبهراً في «ترافرس»
الرياضة
«سوفرينتي» يهدي جودلفين فوزاً مبهراً في «ترافرس»
اليوم 17:30
الرحماني يترشح لرئاسة «دولي سباقات الخيل العربية»
الرياضة
الرحماني يترشح لرئاسة «دولي سباقات الخيل العربية»
اليوم 17:29
«لابا 121» يقترب من الانفراد بلقب «الهداف التاريخي» للعين
الرياضة
«لابا 121» يقترب من الانفراد بلقب «الهداف التاريخي» للعين
اليوم 17:27
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الرياضة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©