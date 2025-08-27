الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موجة حر قياسية تضرب طوكيو

أشخاص يسيرون في أحد شوارع طوكيو
27 أغسطس 2025 16:12

بلغت الحرارة في طوكيو، لليوم العاشر على التوالي، 35 درجة مئوية أو أكثر، مسجلة رقماً قياسياً، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء.
وأفادت الوكالة بأن توالي أيام الحر إلى هذا الحد "غير مسبوق منذ بدء تسجيل" درجات الحرارة عام 1875.
ويقول علماء إن تغيّر المناخ الناجم عن النشاط البشري يزيد من حدة ومدة وتواتر موجات الحر الشديدة.
ومن المتوقع أن تنتهي موجة الحر غداً الخميس بانخفاض الحرارة إلى ما دون 35 درجة مئوية.
وشهد صيفا عامي 2023 و2024 في اليابان أعلى درجات حرارة على الإطلاق، وكان خريف 2024 الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات.
وفي مؤشر واضح على تغيّر المناخ، لم يظهر الغطاء الثلجي الشهير على جبل فوجي العام الماضي قبل مطلع نوفمبر، فيما كان يظهر عادة في مطلع أكتوبر.
ويُعدّ الاحترار المناخي أحد العوامل العديدة التي تحد من تساقط الثلوج.

أخبار ذات صلة
بركان ياباني يقذف حممه البركانية على ارتفاع 5500 متر
سويحان تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
المصدر: آ ف ب
درجات الحرارة
اليابان
طوكيو
الصيف
ارتفاع درجات الحرارة
حرارة الصيف
موجة الحر الشديد
فصل الصيف
موجة حر
آخر الأخبار
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
الرياضة
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
اليوم 16:45
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
الرياضة
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
اليوم 16:41
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©