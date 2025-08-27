موجة حر قياسية تضرب طوكيو

بلغت الحرارة في طوكيو، لليوم العاشر على التوالي، 35 درجة مئوية أو أكثر، مسجلة رقماً قياسياً، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة بأن توالي أيام الحر إلى هذا الحد "غير مسبوق منذ بدء تسجيل" درجات الحرارة عام 1875.

ويقول علماء إن تغيّر المناخ الناجم عن النشاط البشري يزيد من حدة ومدة وتواتر موجات الحر الشديدة.

ومن المتوقع أن تنتهي موجة الحر غداً الخميس بانخفاض الحرارة إلى ما دون 35 درجة مئوية.

وشهد صيفا عامي 2023 و2024 في اليابان أعلى درجات حرارة على الإطلاق، وكان خريف 2024 الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات.

وفي مؤشر واضح على تغيّر المناخ، لم يظهر الغطاء الثلجي الشهير على جبل فوجي العام الماضي قبل مطلع نوفمبر، فيما كان يظهر عادة في مطلع أكتوبر.

ويُعدّ الاحترار المناخي أحد العوامل العديدة التي تحد من تساقط الثلوج.