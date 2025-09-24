الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إعصار "راجاسا" يضرب "هونج كونج الإدارية الخاصة" بأمطار غزيرة ورياح مدمرة

24 سبتمبر 2025 07:29

 اجتاح الإعصار "راجاسا"، أحد أقوى الأعاصير منذ سنوات، سواحل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بأمواج تجاوز ارتفاعها أعمدة الإنارة، وشل مظاهر الحياة على الساحل الجنوبي للصين صباح اليوم الأربعاء، بعدما خلف دمارا في تايوان والفلبين.

وأعلنت "تايوان الصينية" مقتل 14 شخصاً، فيما سجلت الفلبين 3 وفيات جراء مسار الإعصار بين البلدين. وأيقظت الرياح العاتية سكان منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الساعات الأولى من الصباح. وذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية أن أكثر من مليون شخص جرى إجلاؤهم عبر إقليم جوانجدونج، القوة الاقتصادية في جنوب الصين.

 

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد أن يصل الإعصار المدمر إلى اليابسة بين مدينتي تايشان وتشانتشيانج بين بعد ظهر ومساء الأربعاء. وتم تعليق الدراسة وأعمال المصانع وخدمات النقل في نحو 12 مدينة. كما أغلقت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاوالإدارية الخاصة، المدارس ورحلات الطيران، مع إغلاق عدد من المتاجر. ولجأ مئات الأشخاص إلى مراكز إيواء مؤقتة في كلتا المدينتين.

المصدر: وكالات
الصين
هونج كونج
