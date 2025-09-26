السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الإفراج بكفالة عن حاكم مصرف لبنان السابق

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق (أرشيفية)
26 سبتمبر 2025 21:56

أخلى القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المتهم بالفساد، بعد دفع كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار أميركي، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وقال المسؤول، مشترطا عدم كشف هويته، إنّ "رياض سلامة غادر للتو مستشفى بحنس (شمال بيروت) حيث كان محتجزا ويتلقى العلاج تحت مراقبة أمنية". 
وكانت الهيئة الاتهامية في بيروت قد وافقت في 26 أغسطس الماضي على إخلاء سبيل سلامة لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.
وأصدر القضاء اللبناني، أمس الخميس، قرارا بخفض قيمة الكفالة المالية من 20 مليونا إلى 14 مليون دولار. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أعطت النيابة العامة التمييزية إشارة بترك سلامة فور دفعه الكفالة كاملة.
وأخرج سلامة من المستشفى وسط إجراءات أمنية مشددة بعيدا عن عدسات الكاميرات.

المصدر: وكالات
لبنان
رياض سلامة
مصرف لبنان
مصرف لبنان المركزي
