الإفراج بكفالة عن حاكم مصرف لبنان السابق

أخلى القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المتهم بالفساد، بعد دفع كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار أميركي، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول، مشترطا عدم كشف هويته، إنّ "رياض سلامة غادر للتو مستشفى بحنس (شمال بيروت) حيث كان محتجزا ويتلقى العلاج تحت مراقبة أمنية".

وكانت الهيئة الاتهامية في بيروت قد وافقت في 26 أغسطس الماضي على إخلاء سبيل سلامة لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.

وأصدر القضاء اللبناني، أمس الخميس، قرارا بخفض قيمة الكفالة المالية من 20 مليونا إلى 14 مليون دولار. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أعطت النيابة العامة التمييزية إشارة بترك سلامة فور دفعه الكفالة كاملة.

وأخرج سلامة من المستشفى وسط إجراءات أمنية مشددة بعيدا عن عدسات الكاميرات.