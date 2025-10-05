الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إعصار "ماتمو" يشتد ويدفع الصين لإجلاء 150 ألف شخص

أرشيفية
5 أكتوبر 2025 08:32

اشتد الإعصار ماتمو قبيل وصوله إلى اليابسة في الصين، اليوم الأحد، مما دفع الحكومة إلى إجلاء 150 ألف شخص من مقاطعة قوانجدونج جنوبي البلاد.

ديوكوفيتش يهرب من المأزق الألماني في شنغهاي!
أنيسيموفا تعانق اللقب في بكين

وبلغت أقصى سرعة للرياح المصاحبة للعاصفة 151 كيلومتراً في الساعة (94 ميلا في الساعة) صباح الأحد، وفقاً للمركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة حوالي منتصف النهار. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً من الإعصار باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظامها.

وألغت مقاطعة هاينان، الواقعة أيضاً في مسار العاصفة، الرحلات الجوية وعلقت حركة وسائل النقل العام والشركات بدءاً من يوم السبت استعدادا للعاصفة.

وأجلت مقاطعة قوانجدونج، التي ستتأثر أجزاؤها الجنوبية الغربية، 151 ألف شخص، وفقاً لصحيفة ذا بيبر الرسمية الإلكترونية.

وقالت ماكاو، التي ليست في المسار المباشر للعاصفة، إنها ستوقف الفصول الدراسية وجلسات الدروس الخصوصية بسبب الأحوال الجوية. كما تحذر السلطات من هطول أمطار غزيرة، ومن المتوقع أن يصل منسوب الأمطار إلى ما بين 100 و 249 ملم في بعض الأجزاء. وستتحرك العاصفة بعد ذلك غربا وشمالا، باتجاه شمال فيتنام ومقاطعة يونان الصينية.

المصدر: وكالات
الصين
إعصار
