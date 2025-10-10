ميلانيا ترامب: أطفال عادوا لعائلاتهم في أوكرانيا بعد رسالتي لبوتين

قالت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، اليوم الجمعة، إنها فتحت خط اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إعادة الأطفال العالقين في الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن بعضهم عاد إلى عائلاتهم بينما سيعود آخرون قريبا.

وأضافت للصحفيين في البيت الأبيض "هذا الجهد لا يزال مستمرا". وأوضحت أن بوتين ردّ على رسالتها في وقت سابق هذا العام، وأن التواصل بينهما ما زال قائما.

وقالت "فتحت قناة للتواصل مع الرئيس بوتين بشأن رعاية هؤلاء الأطفال... وخلال الأشهر الماضية، شارك الجانبان في عدة اجتماعات واتصالات غير رسمية".

وأضافت أن ممثلها يعمل مباشرة مع فريق بوتين لضمان إعادة الأطفال بأمان إلى عائلاتهم، مشيرة إلى إعادة ثمانية أطفال إلى عائلاتهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.