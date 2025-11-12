الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إعصار "فونج وونج" يتسبب بفيضانات في تايوان وإجلاء الآلاف

إعصار "فونج وونج" يتسبب بفيضانات في تايوان وإجلاء الآلاف
12 نوفمبر 2025 08:21

أجلت السلطات في تايوان أكثر من 8300 شخص قبل وصول الإعصار‭ ‬فونج وونج اليوم الأربعاء، والذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على الساحل الشرقي الجبلي وأغرق بعض المناطق بمياه وصلت إلى مستوى الرقبة.

وأغلقت الشركات والمدارس أبوابها في معظم المناطق الجنوبية فيما أصيب 51 شخصاً.
وأظهرت صور تلفزيونية فيضانات عارمة في مناطق من مقاطعة ييلان الشرقية التي يغلب عليها الطابع الريفي، مع ارتفاع منسوب المياه إلى مستوى الرقبة بينما كان الجنود ينفذون عمليات إنقاذ للعالقين.

وقالت إدارة الإطفاء إن نحو 8300 شخص نُقلوا من منازلهم إلى مناطق أكثر أماناً، معظمهم في ييلان وهوالين القريبة.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار فونج وونج على أقصى الطرف الجنوبي لتايوان في وقت لاحق اليوم الأربعاء قبل أن يتجه إلى المحيط الهادي. وفقد الإعصار كثيراً من قوته بعد أن مر عبر الفلبين حيث أودى بحياة 27 شخصاً.

المصدر: وكالات
تايوان
إعصار
فيضانات
