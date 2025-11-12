الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
زيلينسكي يدعو وزيري العدل والطاقة إلى الاستقالة

زيلينسكي يدعو وزيري العدل والطاقة إلى الاستقالة
12 نوفمبر 2025 20:32

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وزير العدل جيرمان جالوشينكو ووزيرة الطاقة سفيتلانا هرينشوك إلى الاستقالة وسط تحقيق فساد شامل في قطاع الطاقة في البلاد.
وقال زيلينسكي، في خطاب متلفز، «أطلب من أعضاء البرلمان دعم هذه المطالب».
وفتشت الشرطة منزل جالوشينكو، الذي شغل سابقاً منصب وزير الطاقة قبل تعيينه وزيراً للعدل في يوليو الماضي، أمس الثلاثاء، كما تم تعليق مهامه خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
ويعد جالوشينكو واحداً من عدة أشخاص مشتبه بهم فيما وصفه مسؤولون أوكرانيون بتحقيق واسع النطاق بشأن رشاوي مزعومة مرتبطة بمشاريع البنية التحتية للطاقة. 

 

المصدر: د ب أ
