الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام

رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
13 نوفمبر 2025 01:40

موسكو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يدعو وزيري العدل والطاقة إلى الاستقالة
روسيا تُعيد النمور الآمور والفهود الثلجية من حافة الانقراض

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أليكسي بوليشوك المسؤول في وزارة الخارجية قوله أمس: إن روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول.
ولم تُعقد أي محادثات مباشرة بين البلدين منذ اجتماع في إسطنبول في 23 يوليو. وأضافت الوكالة نقلاً عن بوليشوك قوله: إن المسؤولين الأتراك دعوا مراراً إلى استئناف مفاوضات السلام.
وقال: «الفريق الروسي مستعد لذلك، والكرة في ملعب أوكرانيا».
وترفض أوكرانيا تأكيدات الكرملين بأنها المسؤولة عن تعثر عملية السلام، مع اقتراب الحرب من نهاية عامها الرابع. واقترح الجانب الأوكراني في اجتماع 23 يوليو الذي استمر 40 دقيقة فقط عَقد اجتماع في أغسطس بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.
وذكر الكرملين في وقت لاحق أن بوتين على استعداد للقاء زيلينسكي، ولكن في موسكو فقط وهو شرط رفضته كييف.
ميدانياً، أعلنت روسيا التصدي لهجوم بمسيّرات أوكرانية استهدفت مواقع مختلفة في البلاد. 
وقالت السلطات الروسية: إن الدفاعات الجوية دمرت 22 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، من بينها مسيّرة كانت متجهة إلى العاصمة موسكو.
وقال حاكم إقليم ستافروبول الروسي فلاديمير فلاديميروف: إن هجوماً بمسيّرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة الصناعية في الإقليم الواقع جنوبي روسيا، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بسبب الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأضرار التي لحقت بالمنشآت في المنطقة الصناعية.
في المقابل، أكد الجيش الأوكراني أمس انسحاب قواته من قرب منطقة سكنية على خط المواجهة في زابوريجيا جنوب شرق البلاد، لكنه أوقف التقدم الروسي في المنطقة.
وأضاف في بيان: «بسبب الأضرار التي لحقت بمواقعنا في منطقة ريفنوبيليا نتيجة للقصف، تحركت الوحدات الأوكرانية إلى خطوط أكثر ملاءمة بهدف الحفاظ على أرواح الأفراد».

روسيا
محادثات السلام
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
المباحثات الروسية الأوكرانية
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©