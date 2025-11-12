روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام

موسكو (وكالات)

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أليكسي بوليشوك المسؤول في وزارة الخارجية قوله أمس: إن روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول.

ولم تُعقد أي محادثات مباشرة بين البلدين منذ اجتماع في إسطنبول في 23 يوليو. وأضافت الوكالة نقلاً عن بوليشوك قوله: إن المسؤولين الأتراك دعوا مراراً إلى استئناف مفاوضات السلام.

وقال: «الفريق الروسي مستعد لذلك، والكرة في ملعب أوكرانيا».

وترفض أوكرانيا تأكيدات الكرملين بأنها المسؤولة عن تعثر عملية السلام، مع اقتراب الحرب من نهاية عامها الرابع. واقترح الجانب الأوكراني في اجتماع 23 يوليو الذي استمر 40 دقيقة فقط عَقد اجتماع في أغسطس بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

وذكر الكرملين في وقت لاحق أن بوتين على استعداد للقاء زيلينسكي، ولكن في موسكو فقط وهو شرط رفضته كييف.

ميدانياً، أعلنت روسيا التصدي لهجوم بمسيّرات أوكرانية استهدفت مواقع مختلفة في البلاد.

وقالت السلطات الروسية: إن الدفاعات الجوية دمرت 22 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، من بينها مسيّرة كانت متجهة إلى العاصمة موسكو.

وقال حاكم إقليم ستافروبول الروسي فلاديمير فلاديميروف: إن هجوماً بمسيّرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة الصناعية في الإقليم الواقع جنوبي روسيا، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بسبب الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأضرار التي لحقت بالمنشآت في المنطقة الصناعية.

في المقابل، أكد الجيش الأوكراني أمس انسحاب قواته من قرب منطقة سكنية على خط المواجهة في زابوريجيا جنوب شرق البلاد، لكنه أوقف التقدم الروسي في المنطقة.

وأضاف في بيان: «بسبب الأضرار التي لحقت بمواقعنا في منطقة ريفنوبيليا نتيجة للقصف، تحركت الوحدات الأوكرانية إلى خطوط أكثر ملاءمة بهدف الحفاظ على أرواح الأفراد».