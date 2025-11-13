الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تسريع حملة ضد الشحنات الصينية منخفضة التكلفة

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الحد الأدنى البالغ 150 يورو، الذي يعفي من فرض رسوم جمركية على الشحنات الواردة إلى التكتل، إذا كانت قيمتها دونه، وذلك في إطار حملة تستهدف الواردات الصينية منخفضة التكلفة.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، اقترح المفوض التجاري ماروش شفتشوفيتش إلغاء هذا الحد في الربع الأول من عام 2026، أي قبل عامين من الموعد المحدد سابقاً.

وكتب شفتشوفيتش أن هذه الخطوة ستُظهر جدية الاتحاد الأوروبي في حماية القدرة التنافسية لشركاته داخل التكتل الذي يضم 27 دولة.

وفي مواجهة تدفق نحو 4.6 مليار شحنة صغيرة إلى الاتحاد الأوروبي سنوياً، معظمها من الصين، تتعرض المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، لضغوط متزايدة من الشركات الأوروبية لاتخاذ إجراءات أسرع لوقف هذا السيل من الواردات.

وجاء في رسالة وجهها شفتشوفيتش: «في الوضع الحالي، لن يتم إلغاء الحد الأدنى فعليا قبل منتصف عام 2028. هذا الإطار الزمني لا يتماشى مع الضرورة الملحة للوضع، ولا يخدم مصالحنا المشتركة».

وأضاف «إذا تحلينا بالعزم السياسي والواقعية المطلوبة، يمكننا التوصل إلى حل عملي في الربع الأول من عام 2026».

ومن المتوقع أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المقترحات اليوم الخميس.

وقبيل ذلك الاجتماع، قال وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن للصحفيين إن الوقت قد حان «لكبح جماح» الشحنات الصينية الرخيصة التي تغرق السوق الأوروبية.