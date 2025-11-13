الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تسريع حملة ضد الشحنات الصينية منخفضة التكلفة

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تسريع حملة ضد الشحنات الصينية منخفضة التكلفة
13 نوفمبر 2025 14:06

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الحد الأدنى البالغ 150 يورو، الذي يعفي من فرض رسوم جمركية على الشحنات الواردة إلى التكتل، إذا كانت قيمتها دونه، وذلك في إطار حملة تستهدف الواردات الصينية منخفضة التكلفة.
وفي رسالة موجهة إلى وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، اقترح المفوض التجاري ماروش  شفتشوفيتش إلغاء هذا الحد في الربع الأول من عام 2026، أي قبل عامين من الموعد المحدد سابقاً.
وكتب  شفتشوفيتش أن هذه الخطوة ستُظهر جدية الاتحاد الأوروبي في حماية القدرة التنافسية لشركاته داخل التكتل الذي يضم 27 دولة.
وفي مواجهة تدفق نحو 4.6 مليار شحنة صغيرة إلى الاتحاد الأوروبي سنوياً، معظمها من الصين، تتعرض المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، لضغوط متزايدة من الشركات الأوروبية لاتخاذ إجراءات أسرع لوقف هذا السيل من الواردات.
وجاء في رسالة وجهها  شفتشوفيتش: «في الوضع الحالي، لن يتم إلغاء الحد الأدنى فعليا قبل منتصف عام 2028. هذا الإطار الزمني لا يتماشى مع الضرورة الملحة للوضع، ولا يخدم مصالحنا المشتركة».
وأضاف «إذا تحلينا بالعزم السياسي والواقعية المطلوبة، يمكننا التوصل إلى حل عملي في الربع الأول من عام 2026».
ومن المتوقع أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المقترحات اليوم الخميس.
وقبيل ذلك الاجتماع، قال وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن للصحفيين إن الوقت قد حان «لكبح جماح» الشحنات الصينية الرخيصة التي تغرق السوق الأوروبية. 

أخبار ذات صلة
الرواد الصينيون العالقون بالفضاء يعودون إلى الأرض اليوم
تراجع تدفقات المهاجرين عبر حدود الاتحاد الأوروبي
المصدر: رويترز
الاتحاد الأوروبي
الصين
آخر الأخبار
سلطان النيادي يستعرض رحلته في الفضاء خلال «منتدى الشباب الكشفي العربي»
علوم الدار
سلطان النيادي يستعرض رحلته في الفضاء خلال «منتدى الشباب الكشفي العربي»
اليوم 13:20
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
علوم الدار
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
اليوم 13:17
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©