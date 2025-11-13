«الكرملين» يؤكد حق روسيا في ضمان أمنها

موسكو (الاتحاد، وكالات)

أكدت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس، حق روسيا في ضمان أمنها والذي يمثل أولوية ثابتة للقيادة الروسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف بيسكوف في تصريح صحفي إن موسكو ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لتأمين روسيا للأجيال القادمة، معرباً في الوقت ذاته عن أمل بلاده بألا تؤثر التصريحات المتعلقة بالتجارب النووية على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد مراراً على أن روسيا لن تتردد في اتخاذ خطوات مماثلة في حال أقدمت دول أخرى على إجراء تجارب نووية»، موضحاً أن «هذا المبدأ يأتي لضمان توازن الردع والحفاظ على الأمن الاستراتيجي». وأضاف أن «موسكو تأمل ألا تؤدي التصريحات المتبادلة بشأن التجارب النووية إلى الإضرار بقنوات التواصل بين روسيا والولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن «أي تجربة نووية أميركية محتملة ستنهي فترة طويلة من الحظر العالمي على هذه التجارب».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح في أواخر أكتوبر الماضي بأنه أمر وزارة الدفاع بالبدء الفوري في اختبار الأسلحة النووية، قائلاً إن «هذه الاختبارات يجب أن تتم على قدم المساواة مع روسيا والصين».