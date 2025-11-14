الأردن وإندونيسيا يبحثان التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد

أعرب ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو خلال لقائهما في العاصمة جاكرتا، اليوم الجمعة، عن أملهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والاقتصاد.

ويزور الملك عبدالله الثاني، إندونيسيا في إطار جولة تشمل عددا من الدول الآسيوية، من بينها سنغافورة واليابان وباكستان وفيتنام.

وبحسب وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، فقد بحث الجانبان التعاون في مجالات الاقتصاد والدفاع والمواد الأولية.

وقال الرئيس الإندونيسي "كما تعلمون، تربطني بالأردن علاقة عاطفية قوية".

أضاف، خلال اللقاء "لدي ذكريات جميلة من سنواتي في الأردن".

من جانبه، قال الملك عبدالله الثاني "في وقت قصير جدا، وبعدما عرفتك لسنوات عديدة، أشعر بالدهشة لتصميمك على تحسين حياة شعبك أكثر فأكثر".

ومنح الملك عبدالله الرئيس الإندونيسي وسام النهضة، الذي يُمنح للأفراد الذين قدموا مساهمة استثنائية للمملكة.

وخلال زيارته التي تستمر يومين لجاكرتا، يلتقي ملك الأردن أيضا قادة صندوق الثروة السيادية الإندونيسي "دانانتارا إندونيسيا"، وفقا لوزير الخارجية الإندونيسي.

وفي أبريل الماضي، أجرى برابوو زيارة دولة إلى الأردن، تخلّلها توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الدفاع والزراعة والبحث والتعاون الديني.