الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إحباط محاولة تسلل حوثية في تعز

جندي يمني خلال المواجهات مع الحوثيين - أرشيفية
10 ديسمبر 2025 01:48

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«يونيسف» تنقل مقارها الرئيسة إلى عدن
«الأبيض الأولمبي» يؤكد «الصدارة الخليجية» بـ «ثلاثية»

أحبطت قوات الجيش اليمني، بمحافظة تعز، أمس، محاولة تسلل نفذتها عناصر جماعة الحوثي، في جبهة الكريفات شرق المدينة.
وأوضح مصدر عسكري بمحور تعز، أن عدداً من عناصر الجماعة الحوثية حاولت التسلل أمس إلى مواقع الجيش الوطني في الكريفات، وتم التصدي لها وإفشالها وأعقب ذلك اشتباكات أجبرت العناصر على التراجع والفرار.
في الأثناء، التقى وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
 وجدد وزير الخارجية، دعم الحكومة اليمنية الكامل للجهود الأممية، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز الأمن والاستقرار. وتناول اللقاء، التطورات المرتبطة بالاجتماع الخاص بمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، حيث شدد الوزير الزنداني، على أهمية إحراز تقدم ملموس في هذا الملف الإنساني، وضرورة الالتزام، بما يتم الاتفاق عليه، بما يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين دون استثناء.

محاولة تسلل
الجيش اليمني
القوات اليمنية
تعز
محافظة تعز
جماعة الحوثي
ميليشيات الحوثي
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
آخر الأخبار
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
الرياضة
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
اليوم 22:41
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
علوم الدار
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
اليوم 22:33
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الأخبار العالمية
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
اليوم 21:58
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
الرياضة
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
اليوم 21:35
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©