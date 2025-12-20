الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرازيل تأمل توقيع اتفاق "ميركوسور-الاتحاد الأوروبي" التجاري

رئيس البرازيل خلال قمة قادة دول مجموعة "ميركوسور"
20 ديسمبر 2025 21:24

أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، عن أمله في توقيع اتفاقية التجارة الحرة الضخمة بين تكتل "ميركوسور" في أميركا الجنوبية والاتحاد الأوروبي خلال شهر يناير المقبل، رغم أن احتجاجات المزارعين الأوروبيين يوم الجمعة ومعارضة فرنسا وإيطاليا تهدد بإفشال اتفاق يجري التفاوض عليه منذ أكثر من 26 عاما.
وكان كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي يأملون في توقيع اتفاق الاتحاد الأوروبي-ميركوسور في البرازيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، غير أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت، عقب قمة أوروبية أمس الجمعة، إن التوقيع سيتأجل "لبضعة أسابيع إضافية لمعالجة بعض القضايا مع الدول الأعضاء".
وقال لولا داسيلفا، خلال حديثه إلى قادة أميركا الجنوبية المشاركين في قمة عقدت في مدينة "فوز دو إيجواسو" البرازيلية، الواقعة على المثلث الحدودي مع عضوي "ميركوسور" الأرجنتين وباراجواي، إن هذا الاجتماع لم يكن ليعقد لولا الإشارات السابقة من المفاوضين الأوروبيين بأنهم سيوقعون الاتفاق في نهاية المطاف، وهو ما لم يحدث.
وأضاف الرئيس البرازيلي أن التأجيل جاء نتيجة طلب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مزيدا من الوقت. وتحتاج فون دير لاين إلى دعم ما لا يقل عن ثلثي دول الاتحاد الأوروبي لتأمين إقرار الاتفاق، في حين أن معارضة إيطاليا ستمنح فرنسا أصواتا كافية لعرقلة توقيع الاتفاق.
وقال لولا دا سيلفا، الذي تحدث هاتفيا مع ميلوني يوم الجمعة وتلقى رسالة من قيادة الاتحاد الأوروبي تشير إلى السعي للتوصل إلى اتفاق في يناير "من دون إرادة سياسية وشجاعة من القادة، لن يكون من الممكن إنهاء مفاوضات استمرت 26 عاما".
وأضاف مخاطبا نظراءه "وفي هذه الأثناء، سيواصل ميركوسور العمل مع شركاء آخرين".
وتابع الرئيس البرازيلي "العالم متعطش لإبرام اتفاقات مع ميركوسور. كثير من الدول ترغب في ذلك. وبالتأكيد، سنتمكن من إنجاز الاتفاقات التي لم تنجز خلال فترة رئاستي للتكتل"، والمقرر أن تنتهي في نهاية ديسمبر الجاري.
وإذا جرى توقيع الاتفاق، فسيغطي سوقا تضم نحو 780 مليون شخص، وسيمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما سينص على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على جميع السلع المتبادلة بين التكتلين تقريبا. 

أخبار ذات صلة
الإجراءات الدولية ضد «الإخوان» تدقّ المسمار الأخير في نعش «الجماعة»
قادة أوروبا يدعمون قراراً دولياً بإنشاء «مجلس سلام وقوة استقرار» في غزة
المصدر: د ب أ
ميركوسور
الاتحاد الأوروبي
اتفاق تجاري
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
اليوم 23:25
فلسطينيون يقفون قرب منازل ومبان مدمرة في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة
21 ديسمبر 2025
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
21 ديسمبر 2025
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
الرياضة
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
21 ديسمبر 2025
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
الرياضة
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
21 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©