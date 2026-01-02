السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى بهجوم إرهابي في الكونغو ​الديمقراطية

شاحنة محترقة إثر هجوم إرهابي في الكونغو ​الديمقراطية
2 يناير 2026 19:38

أفاد مسؤولان، اليوم الجمعة، بأن جماعة إرهابية قتلت 15 شخصا على الأقل في ثلاث قرى في منطقة "لوبيرو" في شرق الكونغو ​الديمقراطية، في استمرار لسلسلة من الهجمات ‌الدامية التي تستهدف المدنيين.
ووقعت أحدث هجمات للجماعة، المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، أمس الخميس ليلا في "لوبيرو" بمقاطعة شمال كيفو.
وقال ماكاير سيفيكونولا، رئيس منطقة "بابيري"، إن تسعة مدنيين في ​كيلونج ومدنيين في ‍كاتانجا ومدنيين وجنديين في ماينديلو لاقوا حتفهم.
وأضاف سيفيكونولا "قتل معظم الضحايا بأسلحة ‍بيضاء"، كما تبادل الإرهابيون إطلاق ⁠النار مع الجنود ​في ماينديلو.
وقال آلان كيويوا، الحاكم العسكري في "لوبيرو"، ​بعد ظهر اليوم إنه تم التأكد من ‍وفاة 16 شخصا.
وأفاد الليفتنانت مارك إيلونجو المتحدث باسم الجيش بأن قوات الكونغو الديمقراطية "تطارد العدو"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن الهجوم.

المصدر: رويترز
