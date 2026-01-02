السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عشرات المفقودين إثر غرق قارب مهاجرين قبالة غامبيا

طبيب يفحص مهاجرا من غامبيا لدى وصوله إلى أرخبيل إسبانيا
3 يناير 2026 00:21

لا يزال عشرات الأشخاص مفقودين بعد انقلاب قارب كان يقل أكثر من 200 مهاجر قبالة سواحل غامبيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وأكدت الوزارة إنقاذ 96 شخصا وانتشال سبع جثث عقب الحادث الذي وقع أمس الأول الأربعاء. وأضافت أن القارب المنكوب عثر عليه وقد جنح على ضفة رملية.
وبحسب الوزارة، فإن 10 من الناجين في حالة حرجة. ويرجح أن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب ينحدرون من عدة دول أفريقية.
في كل عام، يفقد المئات، من غامبيا والسنغال ودول أخرى في غرب أفريقيا، أرواحهم فيما يسمى "قوارب الموت"، أثناء محاولة الوصول عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري، وهي أرخبيل إسباني، بحثا عن حياة أفضل.

