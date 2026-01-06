الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين في غامبيا

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين في غامبيا
6 يناير 2026 19:20

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب في غامبيا كان يقل نحو 200 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل منطقة جيناك، إلى 31 قتيلاً.
وأفادت إدارة الهجرة في غامبيا في بيان لها اليوم، أن القارب كان قد غادر منطقة جيناك في وقت متأخر متجهًا نحو جزر الكناري الإسبانية، في إطار الهجرة غير الشرعية، ويرجح أنه اصطدم بحاجز رملي تحت الماء، مما أدى إلى غرقه.
وأوضح البيان أنه تم إنقاذ 102 مهاجر غير شرعي، نُقل 23 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين، لافتًا إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة.

أخبار ذات صلة
عشرات المفقودين إثر غرق قارب مهاجرين قبالة غامبيا
غرق مركب يقل أكثر من 200 مهاجر قرب سواحل غامبيا
المصدر: وام
غامبيا
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يطلع على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1"
علوم الدار
حمدان بن محمد يطلع على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1"
اليوم 20:05
«أراضي دبي» تعرّف المتعاملين بخدمات «إيجاري»
اقتصاد
«أراضي دبي» تعرّف المتعاملين بخدمات «إيجاري»
اليوم 19:51
فليك: الفوز بكأس السوبر مجدداً يمنح برشلونة «الطاقة»
الرياضة
فليك: الفوز بكأس السوبر مجدداً يمنح برشلونة «الطاقة»
اليوم 19:50
«الاقتصاد والسياحة»: 1.4 مليون شركة عاملة في الإمارات بنهاية 2025
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة»: 1.4 مليون شركة عاملة في الإمارات بنهاية 2025
اليوم 19:49
«بيوت»: السوق العقاري في أبوظبي يواصل النمو خلال 2025
اقتصاد
«بيوت»: السوق العقاري في أبوظبي يواصل النمو خلال 2025
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©