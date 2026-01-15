الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوريا.. الجيش يمدد خروج المدنيين في ريف حلب الشرقي

رتل عسكري للجيش السوري يتجه نحو دير حافر بريف حلب (رويترز)
16 يناير 2026 01:17

حلب (وكالات)

مددت هيئة العمليات العسكرية في الجيش السوري، عبور المدنيين من منطقتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي حتى اليوم الجمعة. 
وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري في بيان: «ننوه لأهلنا القاطنين بمنطقة شرق حلب والمحددة مسبقاً عبر شاشة ومنصات الإخبارية، بأنه سيتم فتح ممر إنساني باتجاه مدينة حلب، وسيكون الممر الإنساني عبر قرية حميمة».
ودعت هيئة العمليات في الجيش السوري «المدنيين على الابتعاد عن كل مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالمنطقة المحددة مسبقاً» وذكرت أن «الجيش السوري سيقوم باتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على أي تهديد يمس أمن المنطقة والسكان». 
وأوضح مصدر في محافظة حلب، أن تمديد إدارة العمليات العسكرية عبور المدنيين يوماً آخر، جاء نتيجة تواصل الأهالي الذين خرجوا وأبلغوا المسؤولين في وزارة الدفاع والمحافظة بأن أعدادا كبيرة من الأهالي ما زالوا في المنطقة وسط تدمير الجسور على القناة. 
وعبر عشرات آلاف من المدنيين بوساطة الجسور المهدمة على قناة الري باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري في ريف دير حافر الشمالي. وكانت هيئة العمليات في وزارة الدفاع السورية أعلنت أمس الأول، معبرا لخروج المدنيين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء.

الجيش السوري
سوريا
ريف حلب
حلب
مدينة حلب
قسد
قوات قسد
