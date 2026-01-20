الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكونغو الديمقراطية تعلن السيطرة على مدينة استراتيجية

أعضاء من جماعة إم 23 المتمردة في غوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (أرشيفية)
21 يناير 2026 01:33

جوما (وكالات)

أخبار ذات صلة
قتلى جراء انهيار أرضي في شرق الكونغو
«أمم أفريقيا 2025».. الجزائر والكونغو في «تحدي الصعود»

قال الجيش الكونغولي وسكان محليون، أمس، إن الجنود الكونغوليين ومقاتلين من جماعات موالية للحكومة أعادوا السيطرة على مدينة أوفيرا الاستراتيجية بشرق الكونغو، بعد شهر من سيطرة المتمردين التابعين لجماعة «إم 23»، وسط تصاعد القتال في المنطقة رغم اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة.
وقال الجيش الكونغولي في بيان إنه استعاد السيطرة على المدينة بعد أن أعلن المتمردون انسحابهم الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي ماك هازوكاي في البيان: «تواصل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية نشر قواتها في أوفيرا والمناطق المحيطة بها لتوطيد مواقعها وتأمين السكان وممتلكاتهم». 
 وكانت جماعة «إم 23» قد سيطرت على المدينة الشهر الماضي بعد هجوم سريع. 
 وقال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا، أمس، إن أكثر من 1500 شخص قتلوا، ونزح حوالي 300 ألف آخرين.

الكونغو الديمقراطية
الجيش الكونجولي
الكونجو الديموقراطية
آخر الأخبار
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اليوم 21:02
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©