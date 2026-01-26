إسرائيل توافق على إعادة فتح محدود لمعبر رفح

حسن الورفلي (غزة)



أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد رفات ضابط الشرطة الإسرائيلي ران جفيلي، وهو آخر رهينة كان ​محتجزاً في قطاع غزة، بما يستوفي شرطاً أساسياً في المرحلة الأولى ‌من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، فيما أعلنت إسرائيل إعادة فتح محدود لمعبر رفح الحدودي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، أن معبر رفح سيفتح خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصغر على الآلية التالية.

وقالت: «الخروج من غزة إلى مصر سيتم من دون تفتيش أمني إسرائيلي مباشر، وإن عملية التدقيق والهوية ستتولاها بعثة من الاتحاد الأوروبي بمشاركة عناصر فلسطينية من غزة حصلت على موافقة أمنية، وبختم رسمي من السلطة الفلسطينية، فيما تكتفي إسرائيل برقابة عن بُعد».

وذكرت أن «الدخول من مصر إلى غزة سيكون أكثر تشدداً».

وتابعت: سيكون هناك تفتيش أولي أوروبي في معبر رفح، ثم نقل الداخلين عبر ممر خاص داخل منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية لإجراء تفتيش أمني إسرائيلي، بـ«هدف منع التهريب أو دخول أشخاص غير مصادق عليهم».

وأشارت إلى أن الحصص اليومية، لم تحسم بعد، ولكن التقديرات تشير إلى السماح بدخول وخروج مئات قليلة يومياً وفق قدرة المعبر وإجراءات التفتيش.

وأعلنت أن «الشاباك سيجري مصادقة مسبقة على جميع الأسماء بناءً على تقييم أمني، مع احتمال السماح بخروج نشطاء حماس من المستوى المنخفض، إضافة إلى أفراد عائلات عناصر حماس».

ويُعد معبر رفح الحدودي نقطة أساسية لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتطالب الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بإعادة فتحه منذ فترة طويلة.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، لم تسمح السلطات الإسرائيلية بإعادة فتحه، مُعللة ذلك بعدم إعادة حماس جثمان آخر رهينة إسرائيلي، كان لا يزال في قطاع غزة.

وأمس الأول، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، حضا نتنياهو على إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، استعادة رفات آخر محتجز إسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه «تم استكمال إجراءات التحقق من هوية جثمان ران جيلي، أحد عناصر وحدة (يسام) الخاصة، وتم إبلاغ عائلته رسمياً بأنه قد تم التعرف عليه، وأن جثمانه أعيد لدفنه في إسرائيل».