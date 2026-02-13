مصر والأردن: إجراءات إسرائيل في الضفة تدفع نحو تفجر الأوضاع

القاهرة (الاتحاد)

حذرت مصر والأردن أمس، من خطورة إجراءات إسرائيل غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أنها تدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوض جهود التهدئة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين بلديهما حول تطورات الأوضاع الإقليمية، وبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

ونقل البيان عن الوزيرين تأكيدهما ضرورة الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى القطاع وتهيئة البيئة الملائمة للانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.