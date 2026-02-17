الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق: بعض الدول أبدت استعدادها لتسلّم مواطنيها المنتمين لـ«داعش»

سيارات عسكرية من الجيش الأميركي ترافق حافلات تنقل عناصر داعش من سوريا إلى العراق (أرشيفية)
18 فبراير 2026 01:32

هدى جاسم (بغداد)

أعلن وكيل وزارة الخارجية العراقي، هشام العلوي، أن بعض الدول أبدت استعدادها لتسلم مواطنيها المنتمين لتنظيم «داعش» الإرهابي الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق، فيما امتنعت دول أخرى عن الرد. 
وقال العلوي، في تصريحات صحفية، أمس: «نجري اتصالات رسمية مع حكومات للدول المعنية عبر سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية لإشعارها بوجود رعاياها المحتجزين وتنظيم التواصل القنصلي وتبادل المعلومات القانونية وفق الاتفاقيات الدولية». 
وذكر أن «بعض الدول أبدت استعدادها لتسلم مواطنيها وبدأت اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، بينما امتنعت دول أخرى عن تقديم أي رد رسمي رغم المتابعات والمذكرات المتكررة». وأضاف العلوي أن «العراق يحتفظ بحقه السيادي بالتعامل بالمثل عند الاقتضاء بما يضمن حماية مصالحه الوطنية من دون مخالفة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وأن وزارة الخارجية تلعب دوراً محورياً في متابعة ملف السجناء الأجانب بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية».

العراق
وزارة الخارجية العراقية
داعش
عناصر داعش
سوريا
