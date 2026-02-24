الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
العراق يدعو دول العالم لتسلم رعاياها من سجناء «داعش»

جندي يرفع علم العراق (أرشيفية)
25 فبراير 2026 03:03

هدى جاسم (بغداد)

جدد العراق أمس الدعوة للدول المعنية إلى تسلم رعاياها من سجناء «داعش» الذين جرى نقلهم إلى العراق مؤخراً للحفاظ على استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، خلال استقباله وكيل وزير الخارجية الألماني ووزير الدولة جيزا أندرياس فون غاير، إن العراق «يتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وألمانيا في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وعلى الدول المعنية تسلم رعاياها من السجناء الذين جرى نقلهم إلى العراق مؤخراً». وأعرب وكيل وزير الخارجية الألماني عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين. وأشاد بالدور الفاعل الذي يضطلع به العراق في مكافحة الإرهاب، وبمكانته المحورية في دعم الأمن وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

