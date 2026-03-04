العراق: الدولة وحدها من يمتلك حق قرار الحرب

هدى جاسم (بغداد)



أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الدولة بمؤسساتها هي وحدها من يمتلك حق قرار الحرب والسِلم، مشدداً على أن الحكومة ستقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّ العراق للتورط في الصراعات.

وأكد السوداني، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، التزام حكومته بحماية سيادة العراق وأجوائه ومياهه، ومنع توظيفها بأي شكل في الأحداث الجارية بالمنطقة، مشدداً على أن القوات المسلحة العراقية بكامل تشكيلاتها ملتزمة بمهامها القانونية في حماية الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك البعثات والسفارات الأجنبية.

وأشار إلى أن «العراق، من منطلق رئاسته للقمة العربية، يعمل على تنسيق المواقف الإقليمية، بما يسهم في فرض الاستقرار، وإيقاف الأعمال العسكرية، ومنع اتساع رقعة العنف».

ووجّه السوداني بصفته القائد العام للقوات المسلحة، باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي منطقة عسكرية تنطلق منها طائرات مسيّرة أو صواريخ تستهدف المصالح والقواعد الأميركية في العراق والمنطقة، مؤكداً أن المسؤولية ستشمل جميع القادة وضباط الاستخبارات ضمن منطقة المسؤولية.

كما أصدر توجيهات بانتشار الجيش في جميع نقاط التفتيش، وإجراء تفتيش دقيق لكافة السيارات لملاحقة واعتقال الخلايا المسلحة الخارجة عن القانون.

وتضمنت التعليمات «تنفيذ كمائن على مدار 24 ساعة، وإجراء واجبات تفتيش مفاجئة، مع الإبلاغ الفوري عن أي حادث أمني، واعتماد الجيش بشكل أساسي في فرض الأمن ضمن مناطقه، مع إحكام الرقابة على بقية الأجهزة الأمنية العاملة فيها».