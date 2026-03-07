الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

العراق: التصدي لهجوم كان يستهدف السفارة الأميركية

العراق: التصدي لهجوم كان يستهدف السفارة الأميركية
8 مارس 2026 01:08

تصدّت الدفاعات الجوية لصواريخ أُطلقت نحو السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد مساء السبت، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر أمنية.
يُعدّ هذا الهجوم الأول من نوعه على السفارة في العاصمة العراقية منذ بدء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
وسمعت في بغداد، مساء السبت، دوي انفجارات. وأفاد شهود عيان كانوا قرب المنطقة الخضراء التي تضمّ السفارة الأميركية، بأنهم شاهدوا منظومات الدفاع الجوي تعمل فوق المنطقة.
وقال مسؤول أمني عراقي "أطلقت أربعة صواريخ (...) باتجاه السفارة الأميركية (...) تمكّنت الدفاعات الجوية من صد ثلاثة منها، فيما سقط واحد في مطار عسكري تابع للسفارة".
وأكّد مسؤولان أمنيان آخران وقوع هجوم بالصواريخ. ولفت أحدهما إلى أن كلّ الصواريخ تم إسقاطها، بما فيها الصاروخ الذي سقط في القاعدة الجوية للسفارة.
وأمر رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني بـ"ملاحقة مرتكبي العمل الإرهابي بإطلاق المقذوفات باتجاه محيط السفارة الأميركية في العراق وتقديمهم للعدالة"، وفق بيان صدر عن مكتبه.
وأكّد أن "استهداف البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق، هو فعل لا يمكن تبريره أو القبول به تحت أي ظرف".
وكان العراق أعلن أنه لا يريد الانجرار إلى الحرب الراهنة في المنطقة. لكنه اعترض، ومنذ بداية الحرب، طائرات مسيرة عدة قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر: وكالات
