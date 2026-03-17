العراق.. هجمات بصواريخ و«مُسيرات» تستهدف السفارة الأميركية

هدى جاسم (بغداد)



أعلنت مصادر أمنية عراقية استئناف هجمات بالصواريخ والطائرات ⁠المسيرة ‌على السفارة الأميركية ومنشأة دبلوماسية في ​العراق، بعد سلسلة من الهجمات ⁠التي وقعت خلال الأيام الماضية.

وذكرت مصادر ​أمنية أن صواريخ وطائرة مسيرة متفجرة استهدفت السفارة الأميركية في ⁠بغداد، مما أدى ​إلى ​انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي ‌انفجار قرب المجمع واندلاع النيران في محيط مجمع السفارة.

وأضافت المصادر ​أن 3 طائرات ⁠مسيرة متفجرة ​على الأقل ⁠استهدفت منشأة ‌دبلوماسية أميركية قرب مطار بغداد الدولي، مما أدى ‌إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي «سي رام».

إلى ذلك، أعلنت مصادر محلية عراقية، أمس، مقتل 6 أشخاص في قصف صاروخي استهدف منزلاً مستأجراً للسفارة الإيرانية في منطقة الجادرية وسط بغداد.

وقالت المصادر: إن «القصف جرى بثلاثة صواريخ وأوقع 6 قتلى داخل المنزل، بينما أفادت الأنباء بأن من هؤلاء القتلى آمر هندسة ميليشيا الحشد الشعبي، صلاح الموسوي، ومن غير المستعبد وجود شخصية إيرانية رفيعة في المنزل ساعة استهدافه».

وكان شهود عيان قد تحدثوا عن وقوع انفجار واندلاع النيران في منزل بمنطقة «المربع الرئاسي» في حي الجادرية الذي يضم القصر الرئاسي ومقار حكومية وأمنية رفيعة.

وفي السياق، أفاد مصدر أمني، أمس، بأن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي تصدت بنجاح إلى نحو 10 هجمات بالطائرات المسيرة حاولت استهداف مواقع بمحافظة أربيل شمال العراق منها المطار والقنصلية الأميركية.

وقال المصدر الأمني: إن الدفاعات الجوية تمكنت من إحباط نحو 10 هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مطار أربيل والقنصلية الأميركية ومواقع أخرى مختلفة.

وأضاف أن بقايا وحطام بعض المسيرات وقعت في عدد من الأحياء السكنية والأماكن العامة ما تسبب بأضرار مادية بعدد من المنازل والسيارات والمحال.

وتعرض إقليم كردستان العراق إلى 323 هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ.