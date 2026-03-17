الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق.. هجمات بصواريخ و«مُسيرات» تستهدف السفارة الأميركية

حريق اندلع في محيط السفارة الأميركية في بغداد (أ ف ب)
18 مارس 2026 03:47

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت مصادر أمنية عراقية استئناف هجمات بالصواريخ والطائرات ⁠المسيرة ‌على السفارة الأميركية ومنشأة دبلوماسية في ​العراق، بعد سلسلة من الهجمات ⁠التي وقعت خلال الأيام الماضية.
وذكرت مصادر ​أمنية أن صواريخ وطائرة مسيرة متفجرة استهدفت السفارة الأميركية في ⁠بغداد، مما أدى ​إلى ​انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي ‌انفجار قرب المجمع واندلاع النيران في محيط مجمع السفارة.
وأضافت المصادر ​أن 3 طائرات ⁠مسيرة متفجرة ​على الأقل ⁠استهدفت منشأة ‌دبلوماسية أميركية قرب مطار بغداد الدولي، مما أدى ‌إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي «سي رام».
إلى ذلك، أعلنت مصادر محلية عراقية، أمس، مقتل 6 أشخاص في قصف صاروخي استهدف منزلاً مستأجراً للسفارة الإيرانية في منطقة الجادرية وسط بغداد.
وقالت المصادر: إن «القصف جرى بثلاثة صواريخ وأوقع 6 قتلى داخل المنزل، بينما أفادت الأنباء بأن من هؤلاء القتلى آمر هندسة ميليشيا الحشد الشعبي، صلاح الموسوي، ومن غير المستعبد وجود شخصية إيرانية رفيعة في المنزل ساعة استهدافه».
وكان شهود عيان قد تحدثوا عن وقوع انفجار واندلاع النيران في منزل بمنطقة «المربع الرئاسي» في حي الجادرية الذي يضم القصر الرئاسي ومقار حكومية وأمنية رفيعة.
وفي السياق، أفاد مصدر أمني، أمس، بأن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي تصدت بنجاح إلى نحو 10 هجمات بالطائرات المسيرة حاولت استهداف مواقع بمحافظة أربيل شمال العراق منها المطار والقنصلية الأميركية.
وقال المصدر الأمني: إن الدفاعات الجوية تمكنت من إحباط نحو 10 هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مطار أربيل والقنصلية الأميركية ومواقع أخرى مختلفة.
وأضاف أن بقايا وحطام بعض المسيرات وقعت في عدد من الأحياء السكنية والأماكن العامة ما تسبب بأضرار مادية بعدد من المنازل والسيارات والمحال.
وتعرض إقليم كردستان العراق إلى 323 هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ.

أخبار ذات صلة
ترامب: العملية العسكرية ضد إيران ستنتهي قريباً جداً
لجنة تفكيك تمكين «إخوان السودان» تعلن استئناف عملها
السفارة الأميركية
العراق
الصواريخ الباليستية
أميركا
الطائرات المسيرة
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
اليوم 03:04
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
اليوم 03:01
جانب من شحنة الأدوية العاجلة إلى قطاع غزة (الصور من وام)
الأخبار العالمية
إرسال أدوية عاجلة إلى قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3»
اليوم 03:47
«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار
اليوم 03:47
آثار الدمار جراء القصف الأميركي الإسرائيلي على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: العملية العسكرية ضد إيران ستنتهي قريباً جداً
اليوم 03:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©