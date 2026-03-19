الأمم المتحدة: ملايين الأطفال يلقون حتفهم سنوياً

فيينا (وكالات)



خلص تقرير أممي، أمس، إلى أن نحو تسعة أطفال أقل من 5 أعوام يلقون حتفهم كل دقيقة.

وخلال عام 2024، تم تسجيل 4.9 مليون حالة وفاة بين الرضع والأطفال الصغار حول العالم. وجاء في التقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ومنظمات أممية أخرى، أنه كان يمكن منع وقوع معظم حالات الوفاة من خلال إجراءات فعالة من حيث التكلفة والحصول على الرعاية الصحية.

وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لـ«اليونسيف»: «يجب ألا يلقى طفل حتفه بسبب أمراض نعرف كيفية الوقاية منها».

وأوضح التقرير أن عدد حالات الوفاة قبل عمر الخامسة انخفض بأكثر من النصف في أنحاء العالم منذ 2000. مع ذلك، تباطأ التقدم بصورة كبيرة منذ عام 2015. وأضافت راسل أنه في الوقت نفسه، يتم خفض الموازنات بأنحاء العالم.

وتتباين حالات الوفاة بين الأطفال حول العالم، بالإضافة إلى الوصول إلى الرعاية الطبية.