الأمم المتحدة: ملايين الأطفال يلقون حتفهم سنوياً

19 مارس 2026 04:08

فيينا (وكالات)

خلص تقرير أممي، أمس، إلى أن نحو تسعة أطفال أقل من 5 أعوام يلقون حتفهم كل دقيقة.
وخلال عام 2024، تم تسجيل 4.9 مليون حالة وفاة بين الرضع والأطفال الصغار حول العالم. وجاء في التقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ومنظمات أممية أخرى، أنه كان يمكن منع وقوع معظم حالات الوفاة من خلال إجراءات فعالة من حيث التكلفة والحصول على الرعاية الصحية.
وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لـ«اليونسيف»: «يجب ألا يلقى طفل حتفه بسبب أمراض نعرف كيفية الوقاية منها».
وأوضح التقرير أن عدد حالات الوفاة قبل عمر الخامسة انخفض بأكثر من النصف في أنحاء العالم منذ 2000. مع ذلك، تباطأ التقدم بصورة كبيرة منذ عام 2015. وأضافت راسل أنه في الوقت نفسه، يتم خفض الموازنات بأنحاء العالم. 
وتتباين حالات الوفاة بين الأطفال حول العالم، بالإضافة إلى الوصول إلى الرعاية الطبية. 

أخبار ذات صلة
عيادات «صحة» تعلن مواعيد العمل خلال عطلة عيد الفطر في أبوظبي والعين والظفرة
نزوح 36 ألف فلسطيني خلال عام في الضفة الغربية
آخر الأخبار
التصدي لصواريخ إيرانية في سماء الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. خطأ استراتيجي بالغ الخطورة
اليوم 04:08
ناقلات نفط قبالة سواحل عُمان بعد إغلاق إيران مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
الكويت: إغلاق إيران مضيق «هرمز» انتهاك خطر لحرية الملاحة
اليوم 04:08
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع نطاق عملياتها العسكرية في جنوب لبنان
اليوم 04:08
مركبة عسكرية عراقية تقف قرب المنطقة التي تحوي السفارة الأميركية في بغداد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. تعرض مواقع عسكرية في كركوك وأربيل للقصف
اليوم 04:08
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حظر «إخوان السودان» يضع التنظيم أمام سيناريو «الشلل التام»
اليوم 04:08
