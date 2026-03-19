العراق.. تعرض مواقع عسكرية في كركوك وأربيل للقصف

هدى جاسم (بغداد)



أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، عن تعرض قاعدة كركوك الجوية إلى اعتداء بمقذوف حربي، نتج عنه اندلاع حريق داخل القاعدة في محافظة كركوك. وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي: إن «الكوادر الفنية سارعت إلى احتوائه والسيطرة عليه بشكل كامل، مما حال دون توسع الأضرار ومنع وقوع خسائر بشرية».

وأكدت وزارة الدفاع «أن قاعدة كركوك الجوية هي قاعدة عراقية خالصة، تضم أسراباً من الطائرات العراقية، ويعمل فيها كوادر وطنية بالكامل من طيارين وفنيين، ولا وجود لأي عناصر أو كوادر أجنبية داخلها».

وقالت: «إن استهداف هذه القاعدة يمثل اعتداء مباشراً على قدرات طيران الجيش العراقي، ويهدد بإلحاق خسائر كبيرة بالمنظومة الجوية، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الدفاع، ومنذ سنوات، جهودها الحثيثة لإعادة بناء القوة الجوية العراقية وتطوير طيران الجيش ورفده بأحدث الإمكانيات».

وشددت على «أن مثل هذه الأعمال العدائية لا تستهدف منشآت عسكرية فحسب، بل تسعى إلى تقويض ما تحقق من إنجازات وإضعاف قدرات العراق الدفاعية، وهو أمر مرفوض، ويستدعي الوقوف بحزم أمام كل من يحاول المساس بأمن البلاد وسيادتها».

وفي السياق، أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، أمس، أن ثلاثة من قوات البيشمركة أصيبوا بجروح جراء قصف بطائرات مسيرة استهدف مواقعها في كل من محافظتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن «مواقع لقوات البيشمركة في كل من أربيل والسليمانية تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة أصيب جراءها ثلاثة من أفراد البيشمركة».

وأوضح البيان «أن هذه الاعتداءات غير المسؤولة سبق أن تكررت عدة مرات وقد أعلمنا القائد العام للقوات المسلحة العراقية وقيادة العمليات المشتركة بشأنها، وندين وبشدة هذه الأعمال الإرهابية ونطالب القائد العام للقوات المسلحة في العراق أن يقوم بواجباته القانونية ويضع حداً لهذه الاعتداءات». ودعت وزارة البيشمركة القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني «أن يسرع باتخاذ خطوات لقطع الطريق أمام تلك الجماعات الخارجة عن القانون لضمان عدم تكرار الاعتداءات التي تشكل تهديداً لأمن المنطقة». من جانب آخر، أفاد شهود عيان بسقوط مسيرتين على أطراف مخيم «آزادي» التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني القريب من مدينة «كويسنجق»، شرقي مدينة أربيل.