إسبانيا: سننقل قواتنا من العراق بسبب مخاطر الحرب

مدريد (وكالات)
قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجاريتا روبليس، إن إسبانيا تخطط لإجلاء وإعادة تمركز القوات المنتشرة في العراق خلال الأيام المقبلة بسبب الحرب في إيران.
ويجري نشر حوالي 300 جندي إسباني في العراق، سواء كجزء من التحالف الدولي ضد «داعش» الذي تشكل في عام 2015، أو ضمن بعثة منفصلة تابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» تقدم المشورة لقوات الحكومة العراقية منذ عام 2018.
وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الأحد الماضي، أن وحدة من القوات الخاصة تضم 71 جندياً قد تم نقلها مؤقتاً من قاعدتها نظراً لاستحالة تنفيذ مهام مثل تدريب قوات مكافحة الإرهاب العراقية.
ولم تذكر روبليس تفاصيل عن المكان الذي سيتم نقل القوات إليه.