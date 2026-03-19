الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
إسبانيا: سننقل قواتنا من العراق بسبب مخاطر الحرب

وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس في صورة من أرشيف
19 مارس 2026 04:08

مدريد (وكالات)

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، ​مارجاريتا روبليس، إن إسبانيا تخطط لإجلاء وإعادة ⁠تمركز القوات المنتشرة في العراق ​خلال الأيام ​المقبلة بسبب الحرب ⁠في ​إيران.
ويجري نشر حوالي 300 جندي إسباني في العراق، سواء كجزء من التحالف الدولي ضد «داعش» الذي ​تشكل في عام 2015، أو ضمن بعثة منفصلة تابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» تقدم المشورة لقوات الحكومة العراقية ​منذ عام 2018. 
وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الأحد الماضي، أن ​وحدة من ⁠القوات الخاصة تضم 71 جندياً قد تم نقلها مؤقتاً من قاعدتها ⁠نظراً لاستحالة تنفيذ مهام مثل ​تدريب قوات مكافحة الإرهاب العراقية.
ولم تذكر روبليس تفاصيل عن المكان الذي سيتم نقل ​القوات إليه.

