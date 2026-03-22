واشنطن: نصعِّد ضد إيران لـ«إنهاء الحرب»

واشنطن (وكالات)



أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس، أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى «تصعيد» هجماتها ضد إيران لتتمكن من إنهاء الحرب.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح طهران بالكامل مضيق هرمز، بعد يوم واحد فحسب من قوله: «إن واشنطن تقترب من تحقيق أهدافها، وإنه يدرس (تقليص) الجهود العسكرية الأميركية ضد النظام الإيراني (تدريجياً)».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان ترامب سينهي الحرب أم يصعّدها، قال بيسنت: «الأمران ليسا متناقضين، أحياناً على المرء أن يصعِّد كي يخفِّض التصعيد»، مضيفاً: «هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الإيرانيون».

وقد أدّى تهديد إيران الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو خُمس إمدادات الغاز والنفط العالمية، إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة حول العالم. ورغم ذلك كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، أن التوقعات تشير إلى استمرار القتال لأسابيع أخرى عدة.

وتابع: «نعمل بلا توقف في إيران.. النظام هناك غير مستقر وضعيف وسنستمر في ضربه».

في غضون ذلك، حذّرت منظمة الصحة العالمية، الأحد، من أن حرب الشرق الأوسط بلغت «مرحلة خطيرة»، داعية إلى الامتناع عن التصعيد العسكري.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على «إكس»: «أحضّ بشكل عاجل جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات الامتناع عن التصعيد العسكري».