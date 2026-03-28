السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

مصر تعلن زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
28 مارس 2026 21:03

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، أن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور ستكون كبيرة، موضحا أنها ستتجاوز نسبة التضخم.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بإعادة عرض مشروع الموازنة مرة أخرى، بعد إضافة مزيد من إجراءات الزيادة لصالح عدد من القطاعات، من بينها قطاعا الصحة والتعليم، وفقا لقناة "القاهرة" التلفزيونية الأخبارية.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الحكومة ستعمل، خلال الفترة المقبلة، على التركيز على الاحتياجات الأساسية، بما يشمل استمرار الإنتاج والتشغيل داخل المصانع دون التأثير على توافر المنتجات أو أسعارها، مع تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والأدوية.

ووجه مدبولي وسائل الإعلام بضرورة توضيح طبيعة الأوضاع العالمية للمصريين، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى اتخذت إجراءات أكثر صعوبة، في ظل الزيادات التي شهدتها الأسعار عالميًا.

كما أعلن رئيس الوزراء اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، من بينها خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة شهرين.

المصدر: د ب أ
مصر
زيادة الأجور
مصطفى مدبولي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©