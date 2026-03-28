إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين في غزة

غزة (الاتحاد)



أعلن مسؤولو صحة ومسعفون فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين في غزة أمس، في غارتين جويتين منفصلتين، في ​أحدث جولة من العنف على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وتجاوز الآن خمسة أشهر.

وقال ⁠مسؤولو صحة فلسطينيون: إن رجلاً واحداً قُتل في غارة ​جوية استهدفت سيارة في منطقة خان يونس بجنوب ​غزة بينما قال مسعفون: إن شقيقين شابين ⁠قتلا ​في حي الشجاعية بشرق مدينة غزة. وقال مسؤولو الصحة: إن الجيش قتل أكثر من ‌680 فلسطينياً في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار مع «حماس» حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.