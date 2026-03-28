إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين في غزة

غزة (الاتحاد)
أعلن مسؤولو صحة ومسعفون فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين في غزة أمس، في غارتين جويتين منفصلتين، في أحدث جولة من العنف على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وتجاوز الآن خمسة أشهر.
وقال مسؤولو صحة فلسطينيون: إن رجلاً واحداً قُتل في غارة جوية استهدفت سيارة في منطقة خان يونس بجنوب غزة بينما قال مسعفون: إن شقيقين شابين قتلا في حي الشجاعية بشرق مدينة غزة. وقال مسؤولو الصحة: إن الجيش قتل أكثر من 680 فلسطينياً في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار مع «حماس» حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.