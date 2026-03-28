سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت (الاتحاد)



شهد الجنوب اللبناني، أمس، سلسلة غارات جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي مترافقة مع قصف مدفعي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه تم تسجيل إطلاق أكثر من 70 صاروخاً باتجاه بلدة الطيبة ومحيطها بالتزامن مع محاولة تقدم لقوات الاحتلال نحو منطقة الليطاني وسط تحليق مكثف للطيران المروحي قبالة بلدتي مركبا ورب ثلاثين.

وأضافت الوكالة أن الغارات شملت بلدات مجدل سلم وقبريخا وكفرا، فيما طاول القصف المدفعي الخيام وقبريخا وتلال الناقورة.

وأغار الطيران الحربي للاحتلال أيضا على مرتفعات الريحان في منطقة جزين، إضافة إلى غارات على عدد من البلدات والمناطق في البقاع الغربي شرق لبنان.

من جانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون استهداف إسرائيل للإعلاميين، أمس، على طريق جزين في جنوب لبنان، معتبرا أنها جريمة سافرة تنتهك جميع الأعراف والمعاهدات التي يتمتع الصحفيون.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، مقتل 47 شخصاً في آخر 24 ساعة ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 1189 قتيلاً، واستهداف 9 مستشفيات منذ 2 مارس الجاري.