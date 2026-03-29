كييف تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 380 من أصل 440 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على سبعة مواقع في أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي تم إطلاقه من مقاطعة ريازان الروسية، و442 طائرة مسيرة تم إطلاقها من عدة مناطق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 380 طائرة مسيرة روسية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 203 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 203 طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.