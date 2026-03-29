6 قتلى بغارتين إسرائيليتين بالقطاع

غزة (وكالات)



أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة مقتل 6 فلسطينيين، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة، في غارتين منفصلتين شنتهما طائرات حربية إسرائيلية فجر أمس.

وقال مستشفى ناصر في قطاع غزة، الذي تسلم الجثامين، إن إحدى الغارات استهدفت حاجزاً للشرطة، فيما قصفت الغارة الثانية مجموعة من الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الإسرائيلي على الحادثتين.

يشار إلى أن هؤلاء القتلى هم أحدث ضحايا التصعيد في قطاع غزة الساحلي، منذ أن دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.