ترامب: أميركا تتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران وافقت على السماح لـ 20 سفينة نفط بالمرور من مضيق هرمز بدءا من صباح اليوم الاثنين ولمدة عدة أيام "كبادرة احترام".

وقال ترامب للصحفيين مساء الأحد على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى واشنطن: "لا يسعني سوى القول إننا نقوم بعمل جيد للغاية في تلك المفاوضات، لكن لا يمكن أن تعرف (النتيجة) مع إيران لأننا نتفاوض معهم ونضطر دوما إلى قصفهم".

ولدى سؤال ترامب عما إذا كانت إيران أجابت على خطة إطلاق النار المؤلفة من 15 نقطة التي اقترحتها الولايات المتحدة، قال إنها قد أجابت.