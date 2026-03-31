إسرائيل: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع

قال متحدث ⁠باسم ‌الجيش الإسرائيلي، أمس، ⁠إن إسرائيل جاهزة لأسابيع أخرى ⁠من قتال إيران، وذلك ​بعد أن قال رئيس الوزراء بنيامين ⁠نتنياهو، في ​مقابلة ​صحافية، إن الحرب تجاوزت ‌منتصف الطريق.

وذكر المتحدث ​للصحافيين أن «القرار ​بيد القيادة ⁠السياسية»، ‌لكنه أضاف: «نحن جاهزون لمواصلة العمليات ‌لأسابيع، لدينا الأهداف والذخيرة والقوى البشرية ​اللازمة لذلك، والقرار يعود للقيادة».

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه أكمل موجة غارات إضافية استهدفت مواقع لإنتاج وسائل قتالية في طهران.

وأضاف في بيان: «أنجز سلاح الجو موجة جديدة من الغارات، في إطار تعميق استهداف الصناعات المرتبطة بإنتاج الوسائل القتالية التابعة للنظام الإيراني».