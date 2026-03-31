إسرائيل: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، إن إسرائيل جاهزة لأسابيع أخرى من قتال إيران، وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مقابلة صحافية، إن الحرب تجاوزت منتصف الطريق.
وذكر المتحدث للصحافيين أن «القرار بيد القيادة السياسية»، لكنه أضاف: «نحن جاهزون لمواصلة العمليات لأسابيع، لدينا الأهداف والذخيرة والقوى البشرية اللازمة لذلك، والقرار يعود للقيادة».
وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه أكمل موجة غارات إضافية استهدفت مواقع لإنتاج وسائل قتالية في طهران.
وأضاف في بيان: «أنجز سلاح الجو موجة جديدة من الغارات، في إطار تعميق استهداف الصناعات المرتبطة بإنتاج الوسائل القتالية التابعة للنظام الإيراني».