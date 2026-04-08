الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب أفعالاً ترقى للإبادة الجماعية في غزة

فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد قصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
9 ابريل 2026 02:23

جنيف (الاتحاد)

حذّرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أمس، من مواصلة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أفعالاً ترقى إلى الإبادة الجماعية حتى الآن في غزة. ونبّهت اللجنة في بيان صادر من جنيف، أنه تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن 200 فلسطيني في قطاع غزة، و22 آخرين في الضفة الغربية، بينهم أطفال على يد قوات الاحتلال والمستوطنين منذ 28 فبراير الماضي.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن يمثّل الإعلان عن الوقف المؤقت لإطلاق النار خطوة أولى نحو إنهاء الأعمال العدائية الإقليمية، مطالبة بمحاسبة جميع الأطراف التي انتهكت القانون الدولي واستهدفت المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق ذاته دانت اللجنة إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي قانوناً يقضي بعقوبة الإعدام وتنفيذ الحكم شنقاً على الأسرى الفلسطينيين، مشددة على أن هذا القانون تمييزي ضد الفلسطينيين.
كما دانت اللجنة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ تدابير تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها في الضفة الغربية، بما في ذلك زيادة السيطرة العسكرية على مخيمات اللاجئين الرئيسية وطرد المكان الفلسطينيين منها، والاستمرار في إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في القدس الشرقية. وأعربت عن قلقها إزاء مواصلة المستوطنين تنفيذ هجمات يومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن إنشاء بؤر استيطانية جديدة في المنطقة «أ» من الضفة الغربية ما أدى إلى مزيد من العنف.
وأكدت أن المستوطنين يواصلون استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي لترهيب الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم دون مساءلة رغم تحذيرات اللجنة من هذا الاتجاه المتزايد في تقارير وجلسات استماع شفوية عام 2025.
وفي غزة حذّرت اللجنة من مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّها هجمات يومية وضربات جوية وقصف وهجمات بالطائرات المسيَّرة تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، فضلاً عن إغلاق سلطة الاحتلال للمعابر الحدودية، وتعليق حركة المساعدات الإنسانية في بعض المناطق إضافة إلى التعليق شبه الكامل لعمليات الإجلاء الطبي في بعض المناطق ومنع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم. 

أربع فئات
وخلُصت اللجنة في وقت سابق إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بين أكتوبر 2023 ويوليو 2025 بارتكاب أربع فئات من الأفعال التي تندرج ضمن الإبادة الجماعية في غزة بقصد محدّد يتمثل في تدمير الجماعة الفلسطينية في غزة.

