الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ملك البحرين يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

13 ابريل 2026 19:06

بحث العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم في المنامة، مع الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية والوفد المرافق له، مجريات الأحداث الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من المسائل محل الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن العاهل البحريني أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري الفاعل الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

من جهة ثانية أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين خلال لقائه، الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، متانة العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي كان لها دور تاريخي في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.

أخبار ذات صلة
وأشار ولي العهد البحريني إلى الدور الهام الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

المصدر: وام
ملك البحرين
البحرين
مملكة البحرين
حمد بن عيسى
القيادة المركزية الأميركية
الولايات المتحدة
أميركا
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©