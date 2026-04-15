الأخبار العالمية

إطلاق نار بمدرسة في تركيا يوقع قتلى وجرحى في ثاني حادث خلال يومين

إطلاق نار بمدرسة في تركيا يوقع قتلى وجرحى في ثاني حادث خلال يومين
15 ابريل 2026 17:31

شهدت كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، اليوم الأربعاء، إطلاق نار داخل مدرسة إعدادية نفّذه طالب، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم معلم وثلاثة طلاب، إضافة إلى إصابة نحو 20 آخرين، بعضهم في حالة حرجة.
وبحسب ما أفاد به حاكم الإقليم، فإن الطالب، وهو في الصف الثامن، دخل المدرسة حاملاً عدة أسلحة وذخيرة يُعتقد أنها تعود لوالده، الذي كان يعمل شرطياً سابقاً. وفتح النار عشوائياً داخل فصلين دراسيين يضمان طلاباً أصغر سناً، ما تسبب في حالة من الذعر والفوضى.

وأضاف المسؤول أن منفذ الهجوم أنهى حياته باستخدام سلاحه داخل المدرسة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات، حيث يخضع عدد منهم لعمليات جراحية.

وتُعد هذه الحادثة الثانية خلال يومين، بعد إطلاق نار نفّذه طالب سابق في شانلي أورفا، أسفر عن إصابة 16 شخصاً قبل أن ينتحر المنفّذ.

ووثّقت مقاطع متداولة –لم يتم التحقق منها– لحظات مرعبة، بينها قفز طلاب من نوافذ الطابق الثاني هرباً من الرصاص، إضافة إلى مشاهد من كاميرات مراقبة تُظهر المهاجم وهو يطلق النار داخل ممرات المدرسة.

من جهته، أعلن وزير العدل أقن غورلك فتح تحقيق عاجل في الحادثة، في وقت أثارت فيه الواقعة صدمة واسعة، نظراً لندرة حوادث إطلاق النار داخل المدارس في تركيا.

المصدر: وكالات
