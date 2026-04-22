الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
موجات الحر الشديدة تهدد النظم الغذائية العالمية

23 ابريل 2026 01:15

روما (وكالات)

أفاد تقرير جديد، صادر عن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة معنيتين بالأغذية والأرصاد الجوية، بأن موجات الحر الشديدة تدفع النُظم الغذائية الزراعية العالمية إلى حافة الانهيار، مما يهدد سُبل عيش وصحة أكثر من ​مليار شخص.
وحذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر الشديدة، أصبحت أكثر تواتراً وشدة وطولاً، مما يلحق الضرر بالمحاصيل والماشية ومصائد الأسماك والغابات.
وقال كافاه زاهدي مدير ⁠مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في الفاو «الحرارة الشديدة تعيد رسم خريطة ما ​يمكن للمزارعين والصيادين وعمال الغابات زراعته ومواعيد زراعته، بل إنها في بعض الحالات تحدد ما ​إذا كان بإمكانهم الاستمرار في العمل من الأساس».
وتظهر مجموعات من بيانات المناخ الحديثة أن وتيرة الاحتباس الحراري العالمي تتسارع، وأصبح عام 2025 من بين أكثر ثلاثة أعوام حرارة على الإطلاق، مما يؤدي إلى حدوث ظواهر جوية متطرفة أكثر تواترا وشدة.
وتفاقم الحرارة الشديدة من حدة المخاطر، إذ تزيد من الجفاف وحرائق الغابات وانتشار الآفات، وتؤدي إلى انخفاض حاد في غلة المحاصيل بمجرد تجاوز عتبات درجة الحرارة الحرجة.

