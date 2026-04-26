ارتفاع عدد قتلى التفجير في كولومبيا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء تفجير عبوة ناسفة في جنوب غرب كولومبيا، أمس السبت، إلى 19 قتيلا و38 جريحا على الأقل، في ظل تصاعد أعمال العنف قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وأفادت سلطات الطب الشرعي، اليوم الأحد، بالعثور على "19 جثة"، في حين كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 14 شخصا.

وحمّلت السلطات منشقين عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تم حلّها، مسؤولية الهجوم الذي وقع في إقليم كاوكا.

وكانت الشرطة أفادت بأن عناصر الإغاثة ما زالوا بصدد البحث عن مفقودين. وأشار أوكتافيو غوسمان حاكم كاوكا، في منشور على منصة "إكس"، إلى وجود خمسة قصّر بين الضحايا.

وأدى الهجوم إلى تحطّم حافلات وشاحنات صغيرة فيما انقلبت عدة سيارات بسبب عصف الانفجار.

وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على "إكس"، إن "أولئك الذين نفّذوا الهجوم.. هم إرهابيون وفاشيون ومهرّبو مخدّرات". وأضاف "على أفضل جنودنا مواجهتهم".

وحمّل الرئيس اليساري مسؤولية التفجير لإيفان مورديسكو، المدرج على رأس قائمة المطلوبين في كولومبيا والذي شبّهه بتاجر المخدرات الراحل بابلو إسكوبار.

وأكد قائد الجيش هوغو لوبيز، في مؤتمر صحافي، أنه "هجوم إرهابي ضد السكان المدنيين".

وأوضح أن القنبلة انفجرت بعدما عطّل المهاجمون السير عبر إغلاق الطريق بحافلة ومركبة أخرى.